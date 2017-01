Bermúdez: "Hay que estar al día"

El presidente Eduardo Bermúdez destacó el diálogo permanente con el plantel y reconoció que "tenemos que estar al día con los sueldos".

"La gente de Agremiados vino a interiorizarse de la situación. Nos hemos puesto de acuerdo y firmado un pacto que vamos a cumplir. Está todo solucionado. Mañana (por hoy) le vamos a pagar la mitad del sueldo al plantel y el martes la otra mitad. Sigue todo normal en Mar del Plata, como habíamos prometido. Terminó todo muy bien. Les agradezco a los jugadores, que tienen razón, se les tendría que haber cumplido como se les había prometido. Estamos todos juntos, muy ordenados y con muchas ganas de hacer una gran campaña", aseguró ayer pasado el mediodía el presidente Eduardo Bermúdez tras el acuerdo con el plantel. "Con los jugadores estamos muy bien, nos queremos mucho", destacó. Y avisó: "Nadie habla de Newell's, pero vamos a ser la sorpresa del torneo".

Con gran alivio, Bermúdez expresó que "los jugadores tienen un gremio. Habíamos hablamos con los futbolistas, vino Marchi, nos sentamos y regularizamos la situación para dejar todo asentado en un convenio entre ambas partes para que el grupo esté tranquilo".

"Soy el presidente y estoy al lado de los jugadores. Yo tengo las oficinas donde entrenan ellos así que no tienen que ir a la sede del club a verme, sino golpear la puerta de donde estoy y se les resuelven los problemas. Estamos muy bien con ellos y yo estoy todo el día a su disposición", enfatizó.

Y agregó: "No fue complicado llegar al acuerdo. Yo soy hombre de fútbol. Convivo con los técnicos y con ellos. Los jugadores tienen razón y tienen que estar al día. Nosotros recibimos una herencia, no culpo a nadie, la plata de AFA no vino e hicimos una ingeniería para achicar la deuda. Tenemos que tener cuidado porque dentro de 30 días puede repetirse, pero vamos a prepararnos para que no suceda".

En cuanto a la situación general de la AFA, expresó: "El fútbol tendrá que comenzar. La AFA era un caos. El miércoles hubo una reunión muy positiva. Todos elogiaron a Marcelo Tinelli y creemos que tiene que aparecer un líder que dirija la AFA en el futuro. Nosotros no tenemos deuda en AFA porque hay un plan de pago y lo estamos cumpliendo".

Por último resaltó que "siempre dije que los crack estaban acá. Que los refuerzos eran Formica, Maxi y Nacho y que había que traerles jugadores para que ellos se pudieran lucir. Eso es lo que hicimos. Me sorprende que no hablemos de que somos la sensación del torneo porque estamos a tres puntos de Boca. Estamos preparados para pelear. Nadie habla de Newell's y Newell's va a ser la sorpresa".