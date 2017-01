Bella Vista, el escenario futbolístico

Ya no estará la exigencia física máxima, como pasó en Mar del Plata. Ahora llega el turno de afinar el juego y esto será en Bella Vista, el escenario en el que se moverá el equipo rojinegro que viene preparando Diego Osella, con casi un 90 por ciento de seguridad en los principales protagonistas desde que el técnico echó a rodar la pelota en el predio de Apand. Serán cuatro partidos, dos por semana, teniendo enseguida el primero: mañana a las 9 frente a los entrerrianos de Atlético Paraná.

Obviamente, en ningún momento dejará de tener un lugar de preponderancia la preparación física a cargo del profe Sebastián Morelli. Como será hoy en el regreso a los entrenamientos tras el fin de semana libre que tuvo el plantel al regresar de La Feliz, donde permaneció 12 días.

Eso sí, al menos por hoy cambiará la modalidad de poder ver la práctica como sucedía en Mardel porque será a puertas cerradas para la prensa. En cambio, sí estarán abiertas para los amistosos para que los hinchas puedan enterarse correctamente cómo evoluciona el rendimiento futbolístico de un equipo que finalizó el 2016 en muy buen nivel, lo que generó una expectativa positiva de cara al reinicio del torneo, que será ante Defensa y Justicia, en fecha a confirmar debido al conflicto de la AFA por cuestiones económicas. Tanto que la fecha oficial de inicio es el fin de semana del 5 de febrero y ya se considera un hecho la postergación para el 12 y hasta podría haber otra semana de previa.

En este regreso a los entrenamientos en Rosario seguramente Osella gradúe los esfuerzos de sus jugadores porque mañana se jugará el primer amistoso del año de 90' y ante un adversario, ya que en Mar del Plata no pudo organizar ninguno. Igual, esto no le impidió hacer fútbol en un par de ocasiones en un once contra once. Como sucedió el viernes antes de pegar la vuelta. Ahí (65' minutos en los que el equipo principal ganó 3-2, con goles de Paz, Quignon y Scocco) el técnico lo paró con la presencia de Voboril como lateral izquierdo debido a que Nehuén Paz ocupó el lugar del lesionado Moiraghi. Claro que cuando se recupere el defensor que vino de Olimpo todo volverá a ser como en el torneo, con el ala izquierda Moiraghi-Paz, quedando afuera Voboril.

Los once de la última práctica fueron Luciano Pocrnjic; José San Román, Fabricio Formiliano, Nehuén Paz y Germán Voboril; Joel Amoroso, Juan Ignacio Sills, Facundo Quignon y Maximiliano Rodríguez; Scocco y Mauro Formica.

La anterior jornada de fútbol había sido el martes pasado, con un 1-0 (gol de Amoroso) durante una hora y el equipo formó con Franco Escobar en lugar de Moiraghi y con Paz como tres.

Y la primera había sido el sábado 14, con un 1-1 en el que también había marcado Joel Amoroso (el pibe Matías Tissera para los suplentes), justamente el día que se lesionó Moiraghi (bajó Sills a la zaga). Además, ese día Osella preservó a los hasta ahí lesionados Quignon (esguince en la rodilla izquierda) y Maxi Rodríguez (había viajado con el traumatismo intercostal sufrido en uno de los festejos de gol ante los sanjuaninos de San Martín), quienes fueron reemplazados por Prediger y Víctor Figueroa, quien justamente es junto a Moiraghi el que no estaría en condiciones de ser de la partida mañana porque terminó con una sobrecarga muscular.