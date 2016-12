Belén Francese se vuelve intolerante a la hora de tomar sol

Belén Francese no quiso desperdiciar la soleada tarde en Buenos Aires y aprovechó las vísperas de la Nochebuena para dorar sus curvas. Así, no se privó de subir las imágenes a su cuenta de Instagram, aunque con una queja:

"¡Sol ven a mí! Me quiero broncear y no puedo !ja! no tolero más de 20 minutos...", se quejó la rubia.

En tanto les deseó felices Fiestas a sus seguidores con un mensaje esperanzador:

"Feliz Noche Buena para todos mis seguidores, lo mejor siempre está x venir. Avancen siempre para adelante", escribió.