Balagué: "Todas las escuelas están en condiciones de empezar las clases"

un informe de Amsafé Rosario que dio cuenta sobre los problemas edilicios y de creación de cargos que enfrentan 75 establecimientos educativos. "Todas las escuelas están en condiciones de empezar las clases", afirmó hoy la ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, al salir al cruce des.

la compleja situación que se plantea con los niños que ingresan a sala de cuatro. La responsable del área educativa habló sobre el informe que difundió el gremio de los docentes públicos y sobre





En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho, Balagué aclaró de entrada "que todas las escuelas están en condiciones" para el comienzo de clases. "Lo que sí hay es un trabajo permanente sobre los edificios escolares. El Ministerio de Educación tiene 3.500 edificios de los cuales el 40 por ciento está en la zona de Rosario. Hay inmuebles muy grandes, como los de las escuelas Normales de Rosario y también escuelas muy pequeñas en la ruralidad".

La ministra de Educación dijo que las escuelas rurales "en estos momentos son las más afectadas. Tenemos 99 escuelas con problemas por la emergencia hídricas y trabajamos intensamente en ellas. Y en el resto hay un trabajo permanente. El gobernador dispuso en este mes de un fondo extraordinario de más 36 millones de pesos para mejorar la infraestructura escolar en Rosario. La semana pasada entregamos 10 millones de pesos para que 37 escuelas lleguen a tiempo a tener las obras"..

"Este año vamos a poder finalizar la construcción de aulas a través del Plan de Infraestructura Edilicia y vamos a dar por terminado el tema de las aulas móviles en las escuelas santafesinas".

"Además de este fondo extraordinario hay otro de 25 de millones de pesos para trabajar en escuelas. ¿Hay problemas?. Sí, hay que trabajar rápidamente para llegar de la mejor manera posible, pero hoy todas, todas las escuelas están en condiciones de comenzar las clases. Los mismos gremialistas así lo reconocen , porque es la realidad", afirmó.





En cuanto a las aulas móviles, uno de las cuestiones que denunció Amsafé, la ministra dijo: "En toda la provincia quedan nueve escuelas en toda la provincia con aulas móviles. Este año vamos a poder finalizar la construcción de aulas a través del Plan de Infraestructura Edilicia y vamos a dar por terminado el tema de las aulas móviles en las escuelas santafesinas".



"Les pido a los padres que se acercan a las regionales del Ministerio porque todavía hay lugar en varias escuelas, incluso del centro de Rosario".

Con relación a la falta de lugares en las salas de cuatro años, la ministra reconoció que "todavía hay algunas complicaciones. Venimos trabajando muy fuerte en los últimos años porque la sala de 4 fue la última obligatoriedad por ley. Creamos 306 cargos a nivel provincial en los últimos años. Para esta año están previstos otros 85 nuevos cargos de nivel inicial, con lo cual muchos de estos problemas se resolverán. Pero aclaramos que no todos los chicos deben ir a las mismas escuelas. Sabemos que a los papás les gustan determinadas escuelas más que otras, pero lamentablemente no podemos trabajarlo de esa manera. En el sistema educativo en general tenemos cabida para estos chicos. Les pido a los padres que se acercan a las regionales del Ministerio porque todavía hay lugar en varias escuelas, incluso del centro de Rosario. Podemos ubicar a los chicos. Quizás no en las escuelas elegidas por los padres, pero sí en las escuelas que tengan lugar".