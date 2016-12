Balagué: "No hay que decir ya que no van a comenzar las clases en 2017"

así no arrancan las clases en 2017". La ministra de Educación, Claudia Balagué, salió al cruce de los gremios docentes, que tras calificar de insuficiente el bono de fin de año, adelantaron que "".

"No nos parece que haya que adelantar algún pronóstico, de ya decir que no se van a comenzar las clases", dijo Balagué. Para la ministra "todavía no empezamos a dialogar" con los docentes, por lo cual confía "que de ese diálogo tiene que surgir la mejor propuesta que contemple los intereses y necesidades de todos. Y de allí por supuesto iniciaremos el ciclo lectivo como todos los años".

"Sabemos que este año fue muy complejo en el tema inflacionario" / @claudiaebalague

Consultada por el llamado a paritarias, la titular de la cartera educativa provincial contestó: "Todavía no tenemos la fecha, pero sí estamos dispuestos a trabajar lo antes posible, cuanto antes mejor".

balague1.jpg La ministra Claudia Balagué junto a los gremios docentes en paritarias.

Adelantó que aún no se están manejando números concretos, antes "hay que hacer un análisis muy exaustivo, porque sabemos que este año fue muy complejo en el tema inflacionario".

"Hay que analizar qué pasó precisamente en el mes de diciembre y a partir de eso empezar a trabajar", concluyó la ministra.