Bagnis empezó a ganar y "disfrutar"

¿Qué análisis se puede hacer de lo que fue tu 2016?

Buenísimo, el mejor año de mi carrera, porque no sólo pude conseguir los resultados que me llevaron a mi mejor ránking (está 56º) y ganar seis torneos challengers sino que también empecé a disfrutar muchísimo más de la carrera del tenista, que es muy dura, exigente. El contacto permanente con la frustración de perder es tremendo, porque sólo gana el torneo un jugador. Este año me tocó ganar a mi seis veces y pude conseguir eso que hace algún tiempo veía muy lejos: disfrutar de ser tenista, de viajar y de estar todo el tiempo jugando.

¿Por qué no disfrutabas?

Es difícil disfrutar realmente de lo que uno hace, esta es una carrera en la que uno se enfrenta con sí mismo, donde no sólo depende de uno que vaya bien. Es difícil perder, viajar, competir, estar casi todo el tiempo solo, acompañado únicamente de un entrenador, lejos de la familia y de las cosas que uno por ahí quiere, lo cual me generaba una mochila bastante grande y pesada.

¿Cómo lo solucionaste?

Desde que soy profesional trabajo con psicólogo deportivo pero hice un cambio importante gracias a una persona que me ayuda a reforzar ese tema desde el yoga. Se trabaja mucho en potenciar mis virtudes de reacción visual, lo motriz con la relajación de mi cuerpo. La idea es estar más relajado, ante todo. Esa mezcla hizo que hoy a la hora de competir yo esté mucho más relajado, que mi cuerpo pueda fluir, porque lo venía padeciendo. Respecto al tenis me pasaba que tenía resultados pero necesitaba una regularidad. Terminar el año 56º del ránking es importante, difícil de conseguir. Y tenísticamente voy a seguir por el mismo camino, claro que mejorando, pero no tan distinto.

¿Y qué pensás cuando te ves entre los mejores 60 del mundo?

Pienso en tratar de seguir disfrutándolo, es donde siempre quise estar. Y por otro lado es una motivación para seguir mejorando: ránking, resultados, tenis. Nunca podés darte un descanso porque te pasan por arriba. Seguir mejorando como jugador es una meta que pongo año a año. Y el hecho de, ahora, poder planificar todo el calendario ATP es una noticia muy linda porque hasta mayo me aseguro todos los torneos: Grand Slams, Masters 1000, ni hablar los ATP 250 y 500, es una motivación muy linda.

Tuviste un gran año, pero no te tocó tener una posibilidad de jugar en Copa Davis a pesar de que participaron varios jugadores. ¿Te ilusiona estar en algún momento?

Sí, para mi siempre fue un sueño, pude representar a Argentina en casi todas las competencias menos en la Davis, Sudamericanos y Mundiales Juniors, Juegos Panamericanos y Odesur y la Copa es algo que para cualquier tenista argentino es lo máximo, obviamente que es muy difícil porque Argentina lo demuestra año tras año. Hay muchos tenistas que pelean un lugar entre esos cuatro que conforman el equipo, que son prácticamente tres porque cuando está Juan Martín es un caso aparte (se refiere a la jerarquía de Del Potro). El que viene va a ser un año muy lindo en el que ojalá pueda tener una oportunidad de estar, hay que seguir trabajando mucho, me encantaría, de chico sueño con estar.

¿Cómo viviste la final y la consagración de Argentina ante Croacia?

Estaba en mi último día de vacaciones pero no me podía desprender del televisor, para Argentina era súper importante ganar la Davis. No sólo para el tenis, el público también lo merecía. Costó un esfuerzo muy grande de todo el equipo, no sólo de éste sino de todos los anteriores, todos la merecían. Así que estuve disfrutando del nivel de Delpo y después de Fede (Delbonis) que es mi mejor amigo en el circuito. Nosotros somos de la categoría 90, como Guido Pella y Marco Trungelliti (Guido integró el equipo de la final aunque no jugó ningún punto y Marco fue sparring), los cuatro que de chiquitos no sólo estábamos juntos sino parejos en nuestras carreras. Verlos a ellos tres ahí fue muy lindo y muy emocionante.

Pusiste la vara alta. ¿A qué le apuntás en el 2017?

Uno de los objetivos es mantenerme y terminar el año con éste o un mejor ránking jugando todos los torneos ATP que pueda, sería importante para afianzar mi nivel, mi ránking y poder disfrutar de todo.