No hubo caso: la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe no dio marcha atrás y el Poder Judicial de la provincia volvió a tener asueto este viernes 30 de diciembre, como ya había sucedido el viernes 23. Significa que los Tribunales provinciales no trabajaron ayer, y que para quienes debían realizar trámites judiciales o esperaban una resolución de la Justicia sobre algún conflicto fue un día perdido.

La decisión de la Corte disparó polémicas y armó revuelo. Los colegios de abogados la cuestionaron y el gremio de los trabajadores judiciales, acaso previsiblemente, la avaló. Tal vez lo más llamativo es que el máximo tribunal no haya dicho nada públicamente para explicar lo que muchos santafesinos sintieron como un despropósito.

Esto no debería sorprender. Por lo general la Corte no se siente obligada a explicar sus decisiones y se maneja con comunicados de prensa. Así fue como informó que había decretado asueto dos días hábiles.

Fue un texto escueto, acaso culposo. Consistía en dos breves párrafos, uno más corto que el otro. Era tan sucinto que apenas alcanzaba para dar a conocer la novedad. Claro, estaba dirigido más a los propios operadores del Poder Judicial que a la opinión pública y a los usuarios del servicio de Justicia.

Tan básico era el comunicado que quien lo redactó no tuvo que hacer casi ningún esfuerzo, ni intelectual ni mucho menos físico. Es más: por su contenido, no sería extraño que se haya limitado a buscar en los archivos de la oficina de prensa y que haya copiado y pegado, con la sola y elemental corrección de la fecha. Los asuetos, esta vez, no eran el 24 y el 31 de diciembre, sino el 23 y el 30. Dos días hábiles, aclaremos.

El redactor del comunicado empleó 119 palabras, ni una más ni una menos. Al pie del texto decía que era el Nº 77 y hay que suponer que se refiere a los comunicados de prensa emitidos este año. Eso fue todo. Así dio a conocer la Corte su decisión.

Después de que este diario hiciera público el reclamo de los abogados para que la Corte diera marcha atrás con la medida, se dijo que el máximo tribunal hizo intentos por dejar sin efecto el de ayer. ¿Es razonable pensar que no pudo? Hubiese bastado otro breve comunicado, incluso más breve que el anterior, y el asunto hubiese quedado resuelto.

Se dijo también que la demanda de los abogados y su difusión pública fue un acto de demagogia. Entre otros, lo expresó a los gritos en un programa de radio el secretario general de los empleados judiciales de Rosario, Juan Nucci. Se entiende la defensa de Nucci de los trabajadores, pero es difícil aceptar sus argumentos para justificar algo que beneficia a los judiciales aunque perjudica a la gente.

Sostiene Nucci que los asuetos en el Poder Judicial antes de las fiestas de fin de año son una tradición, la misma palabra que emplea la Corte en aquel exiguo comunicado. Y afirma, con una liviandad difícil de aceptar para un dirigente de su sensibilidad, que dos días más o menos de trabajo no modificarán el colapso en el que él mismo afirma que está sumida la Justicia en algunos fueros. Olvida, como la propia Corte, que detrás de cada expediente hay personas, y que quienes acuden a los Tribunales tienen conflictos que esperan resolver. Para esa gente, un día más o un día menos puede significar una eternidad. Para la Corte y para el gremio de los judiciales, en cambio, son sólo dos días más. ¿Sólo para que sus operadores hagan los mandados para las fiestas?

No hubo, no hay razonabilidad alguna en la decisión del máximo organismo del Poder Judicial de dejar dos días sin el servicio de Justicia a los santafesinos, cuyos máximos reclamos en esta época se centran en la exigencia de más seguridad y, no casualmente, de más Justicia. La única razón esgrimida es cumplir con una tradición fuera de época. Tan fuera de época como la feria judicial, que empieza este lunes y limita severamente el funcionamiento del servicio de Justicia. Pero no ya por dos días, sino por un mes entero.