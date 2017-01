Asesinan de un golpe a anciana en presunto robo en su vivienda

Una anciana de 77 años fue asesinada en un presunto robo en su casa de Capitán Bermúdez. El hecho ocurrió ayer al mediodía y en principio la mujer murió como consecuencia de un golpe, ya que a primera vista no se detectaron heridas de armas. El homicidio es investigado por el fiscal sanlorencino Aquiles Balbis, quien no descartaba ninguna hipótesis mientras esperaba los resultados definitivos de la autopsia que al cierre de esta edición le practicaban a la víctima en el Instituto Médico Legal (IML).

El crimen de Olga Inés Di Santis conmocionó al barrio Villa Cassini de Capitán Bermúdez, donde la mujer de 77 años residía desde hacía muchos años en una casa de Belgrano 572. Si bien el fiscal dijo a la prensa que vivía sola, algunos vecinos indicaron que lo hacía con un nieto de unos 30 años.

Según refirieron otros habitantes de la cuadra, la mujer había sido vista durante la mañana en su habitual tarea de hacer los mandados en compañía de sus mascotas. Según las fuentes consultadas, pasado el mediodía una hija de Olga comenzó a llamarla insistentemente por teléfono, como lo hacía habitualmente, para saber sobre su madre. Por eso le causó preocupación que la anciana no respondiera sus llamados.

Así, pasadas las 12.30 llegaron hasta la casa la hija y familiares de Olga a quien encontraron tirada en la sala y con indicios de que habría sido golpeada con un objeto contundente en su cabeza. Al parecer la mujer murió en el acto como consecuencia de ese golpe.

La hija de Olga llamó entonces al 911. Llegó al lugar personal de la Policía de Investigaciones de la Unidad Regional XVII con asiento en San Lorenzo, que comenzó a trabajar en la escena del crimen mientras el cuerpo era remitido al IML. Según el informe preliminar la mujer murió producto del fuerte golpe que le produjo un severo traumatismo de cráneo.

Estupor

Ayer al mediodía el estupor reinaba entre los vecinos de la mujer, a quien conocían como "Olguita", que hacía "por lo menos veinte años" que vivía en Villa Cassini y era muy querida en la barriada. "No tenía nada más que sus perros y su buen humor. Era una mujer que vivía con lo justo", dijo otra vecina.

Por su parte, el fiscal Balbis dijo a la prensa que "todo indica que le habrían robado distintos elementos, pero no podemos asegurarlo hasta no tener una idea clara de lo que había en la casa. En la escena del crimen se detectó sangre y claros signos de que habrían revuelto algunos muebles de la casa". El fiscal también sostuvo que al momento del hecho la mujer estaba sola en su casa.

Algunos vecinos sostuvieron que no es la primera vez que Olga era víctima de un robo y describieron como peligrosa esa zona. "Por esta calle a la noche no se puede caminar. Y de día también es complicada la seguridad. No vemos seguido a la policía por acá", apuntaron.