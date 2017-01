Arrancó el ciclo de la mano de Mackey

El nuevo organigrama de las divisiones inferiores leprosas ya está en marcha, con la conducción de Martín Mackey como director deportivo y una nueva manera de enfocar la preparación, que no es sólo futbolística sino "abarcativa". Con muchos cambios de nombres en la dirección técnica de los equipos, tanto de las categorías de AFA como de la Rosarina.

Entre los nuevos nombres se destaca el del coordinador futbolístico Héctor Bidoglio, quien fue jugador del club en inferiores y pasó por el fútbol venezolano, donde llegó a integrar la selección en 1999 y 2000, como mediocampista.

Y de los directores técnicos, continúan de la anterior etapa los ex futbolistas de la primera rojinegra Fabián Garfagnoli (4ª de AFA), Rubén "Petete" Rodríguez (4ª de la Rosarina) y Gastón Liendo (5ª de AFA), y se sumaron ex jugadores que si bien no tuvieron un gran recorrido estuvieron hasta la reserva, como son los casos del ex delantero Mauro Conocchiari (8ª de AFA) y el volante Augusto Ocampo (6ª de AFA). En cuanto a la estructura general, desde Newell's detallaron todos los cargos (ver info).