¿Arranca o no arranca?

La AFA sigue sin transferir el dinero y no se descarta una medida de fuerza en el inicio de la pretemporada

Newell's figura dentro del combo de clubes que están atrasados con los salarios de los jugadores y el inicio de la pretemporada está en peligro. Al menos se espera alguna medida con el fin de llamar la atención por una situación que mantiene preocupados a los dirigentes. En el Parque se aguardaba a mitad de diciembre que la AFA depositara los cerca de seis millones de pesos que le correspondía por la TV para saldar parte de la deuda con el plantel, algo que no sucedió y esto generó cierta desesperación interna. "Seguramente realizarán alguna medida y no entrenarán en el inicio (mañana). No será contra nosotros, pero para llamar la atención por la falta del dinero prometido. Hay que solucionar este tema", adelantó el presidente leproso Eduardo Bermúdez en la nota con este diario en la edición del sábado. Y esa presunción que manifestó no la hizo al azar porque tiene en claro que cierto reclamo habrá dentro de esta situación compleja, cargada de incertidumbre y escasas señales de solución. Al menos por ahora.

"Hay algunas charlas del gremio con directivos de Newell's con el fin de tratar este tema", le confió a este diario una fuente consultada al respecto teniendo en cuenta el clima reinante y sin atisbo de una solución rápida. Toda esta situación generó complicaciones a algunos jugadores, sobre todo a los más jóvenes y que no tienen la vida solucionada desde lo económico. "Ni siquiera tenían dinero para afrontar los gastos fijos, como los alquileres de los departamentos o compromisos mensuales", según trascendió. La realidad es que "hoy muchos pueden aguantar el paso de los días con los premios, que se pagan siempre".

Newell's tiene previsto mañana dar el puntapié inicial a la pretemporada en el predio de Bella Vista y desde el 8 continuar la preparación en Mar del Plata. Hasta el momento nada se modificó, aunque tanto desde la dirigencia como de allegados al plantel no descartan algún "llamado de atención" por el atraso salarial que reconoció el propio presidente. Aunque desde el lado de los damnificados no aparecieron muchas voces tocando esta situación que afectó sobre todo a los de menor peso futbolístico, es decir aquellos que recién están edificando su carrera.

Diego Osella y su cuerpo técnico tienen armado los trabajos de preparación para la continuidad del campeonato en este 2017. Aunque, por lo visto, el arranque no será el ideal o como se pensaba hace un par de semanas cuando había una promesa de pago. El dinero no llegó y ahora se piensa en levantar la voz con el fin de llamar la atención.