Argentina no se quiere complicar

Si no quiere que eso que pretende se le haga cuesta arriba, Argentina no tiene hoy muchas más opciones que ganar. Así es como el Sub 20 enfrentará esta noche a Bolivia, por la tercera fecha del grupo B del Sudamericano que se juega en Ecuador, clasificatorio al Mundial de Corea del Sur de este año, con la presencia del lateral izquierdo de Newell's Milton Valenzuela entre los once titulares.

Argentina llega a este encuentro con dos empates (1-1 ante Perú y 3-3 con Uruguay); en tanto que Bolivia ganó (2-0 a Perú) el único partido que jugó hasta el momento y es el líder del grupo. A raíz de las dos igualdades el seleccionado nacional deberá ganar para que la clasificación al hexagonal final no se complique.

Para el encuentro con los bolivianos, el DT argentino podrá recuperar al zaguero de Belgrano Cristian Romero, que cumplió una fecha de suspensión y regresaría al equipo en lugar del defensor de San Lorenzo Nicolás Zalazar.

Argentina defiende el título sudamericano Sub 20 logrado hace dos años en Montevideo, donde también se había consagrado en 2003. Sus títulos anteriores fueron en Paraguay 1967, Chile 1997 y Mar del Plata 1999.

"Estamos bien pero debemos mejorar algunos aspectos, mañana tenemos que ganar para estar tranquilos. El partido ante Bolivia es un lindo desafío porque es un equipo que maneja muy bien la pelota", reconoció Fernando Batista, ayudante de campo de Claudio Ubeda, el entrenador argentino.

Si bien el equipo albiceleste mejoró en el nivel de juego con relación al partido contra Perú, sigue flojo en el aspecto defensivo.

También por el grupo B, hoy desde las 19 jugarán Perú y Venezuela, que aún no ganaron.