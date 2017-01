Ardieron dos departamentos de un edificio de Corrientes al 1700 y hubo evacuaciones

Dos departamentos de un edificio ubicado en Corrientes al 1700 se incendiaron alrededor de las 14 por causas que se tratan de establecer y al lugar acudieron por lo menos tres dotaciones de bomberos.

Según contaron algunos testigos en declaraciones radiales "el departamento -el número 6- estaba habitado por estudiantes que aparentemente no están. No sabemos si se fueron por las vacaciones o no lo habitan más".

Una espesa humareda, primero, alertaron a los vecinos que rápidamente llamaron al 911 y a los bomberos zapadores, quienes concurrieron con al menos tres dotaciones.

El incendio en el piso 11 provocó el desprendimiento de una cortina plástica que cayó en el patio de un departamento del 3er piso, provocándose otro foco ígneo. En ambos casos, no hubo que lamentar heridos.

Como consecuencia del incendio, los habitantes del edificio fueron evacuados momentáneamente para evitar inconvenientes, aunque una vecina señaló a LT3 que "algunas personas eligieron no bajar, quedándose incluso con las mascotas".