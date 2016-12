Aquel reggae inoxidable

El reggae nunca se detiene. Y La Zimbabwe, con casi tres décadas en la ruta, es una prueba de movimiento. La banda liderada por Chelo Delgado se presenta hoy, a las 20, en el balneario La Florida, para cerrar la segunda edición del festival ¡Qué Flash!, donde actuarán los locales Kandan y el grupo santafesino Poder Natural. "El reggae argentino tiene vuelo propio", dijo Gonzalo Vitola, crédito rosarino y primera guitarra de la Zimbabwe. En caso de lluvia, el encuentro se trasladará al Galpón de la Música (Paseo de las Artes y el río).

En la tercera etapa de su carrera, La Zimbabwe llega a la ciudad a pleno con el eterno Marcelo "Chelo" Delgado, en voz, composición y guitarra rítmica; Juan Pedro Oholeguy, en teclados y coros; Hernán Lezak, en bajo; Mauro Romero Coli, en batería; Hernán Sforzini, en percusión y Vitola, en guitarra líder y coros.

El mayor de los Vitola, en diálogo con Escenario, dijo que todavía no le encuentra mucha explicación a que los tres hermanos se hayan inclinado por la música. Joaquín es el líder de Indios, Sofía es la cantante de Potra y Gonzalo, desde hace diez años, es una pieza clave dentro de la Zimbabwe, cuyo nombre está grabado a fuego en el rock nacional por ser uno de los pioneros de la movida reggae.

"Somos tres y los tres músicos, como los Hanson (risas). De más chicos decíamos que éramos los Vitles, así con v corta, para jugar con el apellido. Mi viejo dice que tocaba la batería con un grupo de rugby, pero nunca lo vi. Yo escuchaba de todo en casa, desde María Elena Walsh hasta lo que se te ocurra. De todos modos, yo sí sé de dónde viene mi gusto por la música. Una vez, en el 94, vino mi primo con una guitarra y me volví loco. Esa semana fui a Oliveira Musical y me compré una criolla y de ahí no paré más", destacó el violero.

La Zimbabwe tiene una larga historia en el rock, y así la cuenta Vitola: "La banda arranca en 87, está por cumplir 30 años, fijate que el primer disco se llamaba La Zimbabwe Reggae Band, porque así se llamaba el grupo, y tuvieron su primer hit, que es «Natty Dread», que era recontra reggae. Al mismo tiempo habían salido Los Pericos y Los Cafres, fue el boom del reggae en la Argentina".

Claro que el período fuerte de la banda fue desde el 93 al 99, traccionados por "Cuestión de honor", el disco que tenía hits inoxidables como "Traición a la mexicana", "Loco de atar" y "Verano del '57", que sigue en el cancionero afectivo de distintas generaciones.

"Ahí destruyeron todos los ránkings, fue impresionante, yo tenía 13 años en ese momento y me acuerdo. Después viajé a México, ahí lo conocí a Chelo, nos hicimos amigos, primero tocamos juntos en María Mulata y después decantó en la Zimbabwe, en donde estoy desde el 2006", indicó el músico local.

En esta última etapa, la banda lanzó "Cuestión de tiempo" (2012); el EP "In session" (2015) y más recientemente editaron un single del tema "Cultivemos la paz", que será el título del nuevo disco del grupo, con diez canciones propias, y que verá la luz en 2017.

"Ese tema tiene la letra más directa que escuché últimamente sobre el cultivo. Ojo, no es que todos en el grupo fumemos marihuana, ni nada de eso. Es que más allá de hablar del cultivo hablamos de las libertades personales, y que mientras no se moleste a un tercero, uno puede hacer lo que quiera", consideró y rescató el uso medicinal del cannabis.

"Naturalmente se dio que hablamos de un tema que está en la agenda política y en plena discusión. Pero La Zimbabwe es una banda de reggae lover, por la forma de escribir de Chelo, le cantamos al amor y al desamor, aunque no descartamos otros temas de la actualidad, como las adicciones, por ejemplo. Lo bueno es que todos los hits siempre te dicen algo", agregó, y ratificó el pulso más pop que tiene el grupo, a diferencia de otras bandas del género más asociadas a la tradición.

Respecto al buen momento de la banda, dijo que "Zimbabwe tiene hits que se escucharon en toda Latinoamérica. De México para abajo no hay quien no conozca «Traición a la mexicana» y hasta Thalía grabó «Sangre caliente». Te digo más, en los shows nuestros, ya sea en Argentina o en lugares como Costa Rica o Paraguay, donde tocamos hace poco, siempre hacemos lo nuevo, pero cuando suena «Loco de atar» o «Verano del '57» es un momento divino".

Por último, rescató el peso propio del reggae en el país: "La gente quiere moverse, el reggae tiene eso, es un ritmo afrocaribeño, bailable, agradable, amigable, ideal para escucharlo en casa con amigos. Yo creo que no sólo el reggae llegó para quedarse, sino que tomó vuelo propio en la Argentina, hasta los mismos jamaiquinos se sorprenden de cómo se aprecia y se respeta la historia del género en el país. Y no pasa en todos los lugares del mundo".