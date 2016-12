Aprobaron el nuevo pliego del estacionamiento medido que incluye el pago "Plus"

El Concejo Municipal aprobó ayer el nuevo pliego de estacionamiento medido. Así, entre otras cosas, se comenzará a aplicar el proyecto del edil Sebastián Chale (UCR) que incorpora el llamado "estacionamiento plus" para aquellos conductores que no cuentan con saldo suficiente en su tarjeta Movi.

"Se podrá acceder al beneficio, similar al del pasaje plus del transporte público de pasajeros, mediante el pago con tarjeta sin contacto. Así, los usuarios, utilizando el mecanismo de abono normal de la tarifa del estacionamiento medido con tarjeta, podrán acercar el plástico a la máquina y la misma cancelará 3 horas, aun cuando el plástico no tenga saldo. A partir de que el usuario recargue su tarjeta, se le descontará el tiempo utilizado con el servicio de estacionamiento plus. El conductor podrá hacer uso del beneficio todas las veces que lo requiera, siempre y cuando recargue su tarjeta luego de la utilización del mismo", explicó el concejal.

"Es más práctico y seguro al facilitar el abono con la simple carga de saldo en toda la red de venta y recarga de la ciudad, que cuenta con casi mil puntos", añadió el radical.

Respecto del nuevo pliego del estacionamiento, en líneas generales, tanto la tarifa como la zona de aplicación del sistema se mantendrán iguales a las actuales (radio que abarca 509 cuadras). Además se instalarán boxes sin cargo para estacionamiento de bicicletas y se sumará el uso de una franquicia para los usuarios de vehículos que residen dentro del sector.

Según el Ejecutivo, la propuesta forma parte de una política integral de ordenamiento de tránsito para una ciudad en la que circulan, en el área central, unos 300 mil vehículos por día.

Si bien el sistema tenderá a contener cada vez más posibilidades tecnológicas, la concejala de Unión PRO, Renata Ghilotti, logró que continúe el uso de cospeles, "que al principio la Municipalidad quería eliminar", dijo la edila.

Además, la referente insistió en que la licitación del sistema se resuelva en el ámbito del Ente de la Movilidad de Rosario (EMR), algo a que los representantes de distintas fuerzas políticas adhirieron y terminó por aprobarse.