"Apoyo el reclamo de los jugadores"

"Estoy ciento por ciento apoyando a los jugadores de Newell’s”, le confió ayer el entrenador leproso Diego Osella a Ovación, en el marco de la medida de fuerza que llevó adelante el plantel rojinegro por el atraso salarial. "El reclamo es absolutamente entendible”, aseguró el conductor del equipo del Parque.

"También sé que lo dirigentes están haciendo todo lo que pueden para destrabar la situación. Claro que como técnico el hecho de que no se realice el entrenamiento genera una molestia y más si esto va para largo por el trabajo planificado, pero repito que apoyo absolutamente a los chicos”, enfatizó el DT de Acebal.

"También espero poder contar con los refuerzos, porque si no la situación se complica más”, añadió en la tarde de ayer.

De cara a lo que viene es optimista con la resolución del problema. Además el DT leproso indicó que "es una situación que afecta el inicio de la pretemporada y hay que encontrarle una solución lo antes posible”. Ante la consulta sobre si este conflicto le generaba alguna intención de dar un paso al costado fue tajante. "No pienso irme, pero claro que me molesta el hecho de no poder entrenar porque afecta a mi trabajo como técnico. Pero reitero que estoy ciento por ciento con el reclamo de los jugadores”, remarcó.

Osella está más que conforme con el compromiso del plantel y con la gran campaña que están realizando sus jugadores. Pero no quiere dar ninguna ventaja a la hora de llevar a cabo su rutina de trabajo de cara a la puesta a punto física y futbolística del plantel. Esto no le impide entender que sus jugadores necesitan cobrar lo que les corresponde y por eso los apoya a capa y espada.

Hoy estará expectante en el vestuario para ver si puede comenzar a entrenar a los futbolistas tras la reunión que mantendrán con los dirigentes en el predio de Bella Vista.

Definen la rescisión de Matos

Mauro Matos está gestionando la rescisión del contrato con Newell's. El delantero le manifestó a la dirigencia que no quería seguir en el club del Parque y a partir de allí se le está buscando una salida. Le ofrecerán una propuesta de pago para lo que se le adeuda al futbolista que llegó hace seis meses a préstamo desde San Lorenzo y jamás entró en sintonía con el mundo Newell's. Por su parte, tal como ayer anticipó Ovación, el defensor José San Román tiene muy avanzada su llegada a Newell's.

Advíncula

Los medios de Turquía informaron ayer que el ex defensor de Newell's Luis Advíncula no quiere regresar al Bursaspor, club propietario de su pase. El peruano jugó hasta diciembre en Newell's y no renovó su préstamo en el Parque.

Mancini, con acento francés

Daniel Mancini está a un paso de convertirse en jugador

del Girondins de Bordeaux. A Newell's le corresponderá

un 30 por ciento del pase sobre una futura transferencia.