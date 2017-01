Aparece muerto en su celda un comisario preso por coimas

Uno de los ex comisarios detenidos en la causa por el hallazgo de sobres con dinero de presuntas coimas en la Jefatura Departamental La Plata fue hallado muerto en la cárcel. Se trata de Federico Máximo Jurado, de 45 años, quien fue hallado a las 7 de ayer muerto en la cama de su celda.

"Un guardia lo halló fallecido, sin signos de violencia en el lugar. Hasta que estén los resultados de la autopsia no se puede confirmar nada, pero al parecer fue muerte natural, el compañero de celda se enteró en el mismo momento. Era una persona que no tenía problemas con nadie dentro de la unidad", detalló un vocero del Ministerio de Justicia bonaerense.

Natural

"Todo indica que fue una muerte natural. Parece que murió de un paro cardíaco. Este hombre era diabético. No hay signos de violencia y el informe médico dice que falleció por un paro cardíaco", dijo el fiscal Marcelo Martini. En esa línea, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, afirmó que "no hay nada irregular" en la muerte del ex comisario, aunque aclaró que "hay que esperar" la autopsia.

Sin embargo, el abogado de Jurado puso en duda que haya sido una muerte natural. "Tenía 45 años, no tenía problemas cardíacos, siempre que suceden estas cosas dicen que es muerte natural ¿Cómo una persona que está bien físicamente puede morir así? Yo lo vi cianótico, tenía toda la cabeza uniformemente cianótica. No descartamos que haya muerto por asfixia con una almohada, que no deja rastros. Nadie muere en forma natural durmiendo en una celda", dijo Daniel Mazzocchini, aunque reconoció que su defendido "no tenía golpes o marcas". El abogado apuntó al fiscal y a la jueza por haber rechazado días atrás un hábeas corpus en favor del ex comisario.

Causa

Jurado estaba detenido en la causa en la que también están presos el titular de la departamental platense Darío Camerini; su segundo, Roberto Carballo, el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj; el ex jefe de calle, Ariel Huck, y los comisarios Sebastián Cuenca, Raúl Frare, Sebastián Velázquez y Julio Sáenz. Todos son investigados en el marco de una causa iniciada tras el hallazgo de sobres con dinero presuntamente ilegal en la Jefatura Departamental de La Plata.

Imputados desde el 1º de abril pasado, cuando se hallaron en la sede de Jefatura 36 sobres numerados con un total de 153.700 pesos en efectivo, los nueve ex comisarios habían sido trasladados recientemente a distintas cárceles bonaerenses. Los investigadores sospechan que el dinero hallado provenía de la recaudación ilegal vinculada con el juego, el narcotráfico y la prostitución.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que advirtió a Asuntos Internos que el jefe de la Departamental de Seguridad de La Plata recaudaba alrededor de 200 mil pesos de coimas por mes.