Anuncio inminente

Hoy o a más tardar mañana la dirigencia de Central oficializará la llegada del entrenador Paolo Montero al club de Arroyito para tomar las riendas del primer equipo. Todo está resuelto de palabra para que el uruguayo se convierta en el sucesor de Eduardo Coudet como DT del primer equipo auriazul. Lo único que resta es que el técnico charrúa se desvincule formalmente de Colón y tenga las manos libres para firmar el contrato con los canallas.

Todo indica que hoy puede ser un día decisivo para que se oficialice el desembarco de Montero en Central. Porque desde el entorno del uruguayo están tratando de destrabar en buenos términos la salida del DT de Colón, club al que renunció antes de fin de año. Y hoy habrá reuniones al respecto que podrían extenderse hasta mañana. Pero si antes del miércoles la situación no se resuelve es factible que "el entrenador apele a la Justicia para poder trabajar y lo haga mediante un recurso de amparo", según le confió ayer a Ovación una fuente calificada.

Lo cierto es que desde la dirigencia canalla manejan que entre hoy y mañana podrán anunciar formalmente la contratación de Paolo Montero. Y en este escenario, aunque todavía no está resuelto, lo más factible es que la presentación oficial del DT charrúa en conferencia de prensa sea el jueves cuando el plantel se reincorpore de las vacaciones en el predio de Arroyo, en lo que será el inicio de la pretemporada.

Por eso esta semana el mundo Central tendrá, por un lado, el arribo de Montero y, además, el inicio de la pretemporada, que será en el predio de Arroyo Seco. El amistoso que ya está programado es el 22 de enero en Mar del Plata, a las 22.10, ante Talleres, en el José María Minella. Mientras que habrá un ensayo de presentación del plantel en el Gigante de Arroyito ante un equipo sudamericano, previo a lo que será el arranque oficial de la competencia, previsto para comienzos de febrero.

Está claro que a pesar de que Paolo Montero aún no se haya desvinculado formalmente de Colón y que no haya sido oficializado como DT canalla esto no impide que ya esté trabajando en lo que es el armado del nuevo plantel auriazul para afrontar el 2017. Porque está ocupado junto a la dirigencia en la llegada de los refuerzos, abocado de lleno en elegir a los jugadores para ocupar las dos plazas de incorporaciones que permite el reglamento.

Montero fue el primer técnico apuntado tras la renuncia del Chacho Coudet y el que a criterio de la dirigencia cumple con todos los requisitos para tomar la posta en el candente banco canalla, donde está la urgencia de conseguir un título tras años de sequía y decepciones.

Paolo llega con buenos pergaminos en Boca Unidos y con un aceptable paso por Colón. Los que lo conocen hablan de una gran personalidad para plantar equipos protagonistas, algo que el hoy técnico supo hacer con creces en su etapa de jugador cuando en la Juventus de Italia fue multicampeón.

La vuelta de Pinola y el armado de la zaga

Seguramente con la llegada de Paolo Montero comenzará a depurarse el actual plantel canalla, aunque está claro que deberá conservarse la base porque sólo podrán realizarse dos incorporaciones para la reanudación de un torneo donde Central está obligado a recomponer su línea y trepar en la tabla para terminar lo más arriba posible, siendo uno de los objetivos de mínima al menos aspirar a la clasificación a alguna copa internacional para 2018. En cuanto nombres propios se puede decir que la recuperación de Javier Pinola tras una prolongada lesión (fractura en la tibia) puede ser considerada como la llegada de un "refuerzo de jerarquía". En Arroyito creen que el defensor trabajará fuerte en la pretemporada y que "en marzo" podría estar en la cancha.

Por su parte, Montero analizará las situaciones de Marco Torsiglieri (tiene una oferta de Oviedo de España y otra de Barcelona de Ecuador), Esteban Burgos, Dylan Gissi y Hernán Menosse, zagueros que no lograron afianzarse en el equipo. Mientras que habrá que aguardar por el futuro de Walter Montoya.

Creen que Teo llegará a tiempo

Si bien el nombre de Teófilo Gutiérrez generó expectativas por su futuro tras lo que fue la derrota en la final de la Copa Argentina a manos de River, a fin del año pasado, en Central esperan al colombiano para el jueves en el inicio de la pretemporada.