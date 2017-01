Anuncian "límites" a la operatoria del aeropuerto

El director de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), Alejandro Alvarez, reveló que los incidentes que se produjeron aeropuerto internacional de Rosario "Islas Malvinas" fueron por "fallas en algunas reparaciones que se hicieron" y que para evitar que la situación se repita, "se limitará la operatividad".

En ese sentido, aclaró que la actividad de la terminal aeroportuaria no se verá afectada, si no que "hasta que se terminen las reparaciones, no van a agregar más vuelos a los de hoy".

Alvarez se refirió al hecho que sucedió la semana pasada cuando un avión de Latam no pudo despegar en horario porque se le había adherido brea en una de sus ruedas. En ese sentido, enfatizó que se diseñó, junto con la conducción del aeropuerto y la Secretaría de Transporte de la provincia, un operativo para que "las aeronaves no circulen por las zonas más afectadas de la plataforma", lo que reducirá "a cero el riesgo de que vuelvan a ocurrir estos acontecimientos", dijo.

Sobre el incidente del vuelo 8.131 de Latam, explicó que "hubo una falla en algunas de las reparaciones que se hicieron", pero sostuvo que los problemas son parciales y se empezarán a corregir.

Al respecto, la vocera del Islas Malvinas, Cecilia Gabenara Boero, destacó que "todos los vuelos que estaban programados se respetarán" y que la semana próxima se pondrá en marcha el plan de mantenimiento y rehabilitación de operación del aeropuerto".