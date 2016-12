Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro marcaron el punto más alto del deporte en 2016. Plagados de incógnitas, repletos de versiones y rumores interesados y sobrevolados por una crisis política severa, los primeros juegos de la historia en Sudamérica no sólo estuvieron a la altura de las circunstancias sino que fueron desactivando con el paso de los días el prejuicio de autoridades y deportistas que llegaron desde Europa y América del Norte pensando más en convivir con el caos que en competir. Hubo récords, actuaciones extraordinarias, fracasos estrepitosos y mucha emoción. Otra vez Argentina tuvo el beneficio de la cercanía geográfica, como en el Mundial de Fútbol de 2014, y los deportistas pudieron recostarse en sus afectos como nunca antes.

Para Argentina fueron unos buenos Juegos con tres medallas doradas y una de plata. Hay que remontarse a Londres 1948 para encontrar tres primeros puestos por lo que los números marcan un progreso respecto de todos los juegos disputados en este siglo por deportistas argentinos. En algunos, como en Atenas 2004 y Beijing 2008 la cosecha de medallas fue superior (6 en ambos casos: 2 de oro y 4 de bronce), pero la calidad de las obtenidas en Brasil pone a Río como la ciudad de mejor desempeño argentino en décadas.

Inmersos en una de las delegaciones más numerosas de la historia para el país, 13 rosarinos y otro adoptivo vivieron una experiencia tan fuerte como enriquecedora.

Cecilia Carranza Saroli y Manuel Brunet (ver aparte) fueron las grandes estrellas de la delegación con sus oros en vela y hockey sobre césped masculino, pero no todo pasó ni pasa por los resultados para los representantes que tuvo Rosario en la Ciudad Maravillosa.

Nicolás Córdoba, por ejemplo, todavía rememora con emoción su actuación en barra fija y el brillo de sus ojos marca a fuego las sensaciones que vivió en Río por encima del resultado.

Joana Palacios y Bruno Passaro amplificaron brutalmente sus fojas de servicios en pesas y equitación con la primera experiencia en una competencia de semejante jerarquía. Para ellos, también para Nico, competir en Río tuvo un valor en sí mismo imposible de dimensionar desde afuera, pero seguramente en sus carreras hay un antes y un después de agosto de 2016.

Juan Pablo Estelles y Juan Imhoff todavía maldicen el penal fallado en la lluviosa tardecita de Deodoro frente a Gran Bretaña. Tan cerca y tan lejos a la vez. Esa derrota de la selección de seven en cuartos de final fue uno de los momentos más tristes de los juegos para los argentinos. Argentina estuvo a un puñado de centímetros de estar en semifinales.

Fueron 17 días de una intensidad impresionante que tuvieron al vóley masculino como uno de los principales exponentes de esa excitación. Seba Solé y Pablo Crer jugaron un torneo extraordinario junto al resto de sus compañeros. El cruce de cuartos de final frente a Brasil provocó que Argentina se quedara sin nada en uno de los deportes en los que más evolucionó en los últimos tiempos. Fue una injusticia que no llegaran al menos a semifinales.

Etel y Sofía Sánchez cumplieron con su apuesta de quedar entre las 20 primeras. Tienen la misión de mantener viva a una especialidad de la natación, el nado sincronizado, que si no fuera por ellas no tendría representantes.

A Angelito Correa y Gio Lo Celso los arrastró el papelón de la selección argentina de fútbol. Sus aportes no fueron destacados en un equipo que, es cierto, se formó de apuro pero no tanto como para quedar eliminado por Honduras: un bochorno difícil de disimular.

No fueron los juegos de Federico Grabich, el adoptivo nacido en Casilda, que llegó a Río con expectativas y ni siquiera pudo ingresar a las semifinales de su modalidad preferida, los 100 metros libres. La medalla de bronce en el Mundial de Kazán de 2015 le puso el rótulo de candidato. Fede se encargó en todo momento de aclarar que la medalla no era una utopía pero sí muy difícil. Lo cierto es que a él también lo sorprendió no haber llegado a las semifinales después de haber pasado primero la marca de los 50 en su serie.

Fueron los Juegos de Paula Pareto y Juan Martín Del Potro. La pequeña y el gigante que llegaron a lo más alto con sus medallas de oro y plata. Peque recibió su merecido, el primer lugar del podio. La Torre de Tandil jugó uno de los partidos más extraordinarios que se recuerde frente a Novak Djokovic y también le ganó a Rafa Nadal. Con lo que le quedaba jugó y perdió en cuatro sets la final con Andy Murray. Extraordinario, sublime.

Fueron los juegos en los que la Generación Dorada dijo adiós. El mismo día y a la misma hora que Del Potro batallaba con Nadal, a un par de cuadras, pero dentro del mismo predio en Barra de Tijuca, miles de argentinos le tributaban su homenaje a la selección más maravillosa que supo ofrecer el deporte argentino en toda su historia. Esa camada se dio el lujo de ubicarse por encima de los resultados. Por eso, la derrota inevitable frente a Estados Unidos en cuartos de final no fue obstáculo para el homenaje. Fue tan emotivo como ver trepar a la bandera argentina a lo más alto del podio. Difícil de olvidar, imposible de igualar.

Río también dejó el estruendoso fracaso de Las Leonas que llegaron como candidatas y se volvieron sin nada. Recién se parecieron un poquitito a ellas mismas en cuartos de final ante Holanda, pero ya era tarde. Perdieron y por primera vez en 20 años no estuvieron en el podio.

En Río el atletismo argentino se dio el lujo de ver en la jornada final a Germán Chiaraviglio y también a Brian Toledo. Germán fue 11º en salto con garrocha y Brian terminó 10º en lanzamiento de jabalina.

Alegrías, tristezas, fracasos estrepitosos, actuaciones extraordinarias, competencias infartantes, muchísimos argentinos en las tribunas... Tres medallas de oro y una de plata, el Cristo Redentor, el Pan de Azucar, la Rocinha, Ciudad de Dios, Dilma, Temer, Copacabana, Ipanema, Leblon... Río 2016, unos juegos inolvidables.