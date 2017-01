Angelini menospreció la invitación de Corral para que el PRO se sume al Frente Progresista

"Justo ese día me invitó un amigo a otro lado así que no voy a poder asistir". Así, con una ironía, el diputado provincial del PRO, Federico Angelini, le cerró las puertas a la "invitación" del intendente de Santa Fe y presidente a nivel nacional de la UCR para que el macrismo se sume al Frente Progresista en la ciudad de Santa Fe para los comicios locales de este año.

"La verdad es que no sé porqué lo habrá dicho, él (José Corral) sabe nuestra posición. El PRO, a lo largo de estos años, ha tenido una línea y eso ha sido lo que le permitió crecer muchísimo tanto en Rosario como en el resto de la provincia y eso se basó, más allá de nuestro trabajo territorial, en la coherencia".

"Por eso, hoy por hoy no está nuestro pensamiento cercano a la forma de gobernar que tiene el Frente Progresista", afirmó el legislador santafesino, y agregó: "Y me remito a lo que pasa hoy en el centro-norte y centro-sur respecto a la falta de obras, y que no se lo podemos achacar al kirchnerismo".

Cuando se le recordó que los dichos provenían nada menos que del presidente de la UCR a nivel nacional, Angelini destacó que "no se, será un mensaje a la interna del Frente Progresista, pero la verdad que no nos mueve ni un pelo esta invitación. Con José tengo una muy buena relación, pero la verdad es que estamos transitando un camino de construcción y, de alguna manera, poniendo la cara porque el presidente nos pidió que estemos en las buenas, pero también en las malas".

angelini.jpg Federico Angelini en la Cámara de Diputados provincial.



Acerca de cómo está el vínculo entre Nación y provincia, sobre todo en este momento particular por el tema inundaciones, el diputado macrista dijo que "a diferencia de lo que hace el gobierno provincial, que cada cinco minutos hace una conferencia de prensa expresando su preocupación por los tamberos, nosotros tenemos relación con los municipios y comunas. Habría que preguntarles a ellos la cantidad de ayuda que han recibido desde el gobierno nacional".

"Hay que ayudar de manera extraordinaria -continuó Angelini- porque hay años y años de ausencia del Estado provincial. Ha habido, hay y habrá ayuda del gobierno nacional. La diferencia es que mientras ellos están llorando, pidiendo y reclamando cosas inexistentes en los medios, nosotros estamos junto a los jefes comunales e intendentes que son los primeros eslabones que están con la gente".



Angelini se refirió también a un convenio entre "Santa Fe, Córdoba y Nación, donde la Secretaría de Recursos Hídricas se comprometía, a partir de un listado de obras que presentara cada provincia, a realizar esas obras. Córdoba presentó ese plan, Santa Fe hasta ahora ninguna obra. Nosotros trabajamos de una manera distinta a la del gobierno provincial. Tienen una necesidad permanente de desligarse de las responsabilidades".