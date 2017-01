Angelici apela a la "voluntad" para la llegada de Andújar a Boca

Boca busca un arquero, pero no se desespera. Todos los cañones apuntan a incorporar a Mariano Andújar, pero no a cualquier precio. En este sentido el presidente Daniel Angelici avisó que la llegada se concretará en caso que "cada uno ponga su parte", refiriéndose también a Estudiantes, dueño del pase. "Si ponemos un poco de cada lado lo de Andújar se va a hacer. Ellos (por los dirigentes del Pincha) defienden sus intereses. Coincidimos en el número de la operación pero no en quién se hace cargo de los impuestos", detalló.

La lesión de Guillermo Sara (luxación de hombro derecho) en la antesala del último Superclásico con River le trajo un gran dolor de cabeza al director técnico Guillermo Barros Schelotto, a pesar de la presencia del juvenil Axel Werner en el plantel. Por eso, la dirigencia xeneize apuntó rápidamente a Andújar, más allá de otros nombres que le ofrecieron.

"Seguimos a un arquero de Italia. Llegaron ofrecimientos de un brasileño, colombiano y paraguayo. Vamos a ver como está Werner en junio y lo que piensa el Atlético Madrid que es dueño de su pase", detalló Angelici, calmo.