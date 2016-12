Amy B Key ganó con firmeza y clase

La yegua Amy B Key, con la monta de Rodrigo Blanco, ganó ayer por un cuerpo y medio sobre The Best Holiday el Clásico República Oriental del Uruguay(1.400 metros) en el hipódromo de Palermo.

La hija de Key Deputy pagó un dividendo de $2,00 por boleto y marcó 1m 20s 94/100 para las 14 cuadras de césped normal.

Amy B Key venía de perder por apenas ventaja mínima con Silver Look en el hipódromo de La Plata, pero en esta ocasión no perdonó a nadie y su andar en la recta resultó muy eficaz. Rodrigo Blanco, su jinete, festejó con muchas ganas esta victoria para la gente del stud Miraflores. Esta tarde, el mismo jockey, correrá a He Runs Away, el favorito en el Gran Premio Carlos Pellegrini. Ayer ya ganó y hoy tiene muchísimas chances de repetir, por eso habrá que seguirlo de cerca.





He Runs Away, por la gloria en el Pellegrini

He Runs Away, con la monta de Rodrigo Blanco, es el candidato para ganar hoy el Gran Premio Carlos Pellegrini(Grupo I sobre 2.400 metros) con un premio de $3.000.000 pesos en el 13º turno de la reunión especial en San Isidro.

He Runs Away ya corrió en el césped de San Isidro y ganó el Gran Premio Jockey Club. Tiene 3 triunfos oficiales sobre 6 carreras.

Ahora regresa al césped norteño para tratar de coronar un año muy exitoso. Su mayor enemigo, Keane, ganador del Gran Premio Dardo Rocha, no estará en las gateras porque fue vendido hace unos días atrás al exterior. Una pena.

Por eso surge la figura de Don Inc, un pupilo del entrenador Carlos Daniel Etchechoury que ya conoce de hazañas. Tiene 2 triunfos sobre 13 salidas. Su jockey es el brasileño Jorge Ricardo

El lance, o mejor dicho el otro enemigo de He Runs Away, es Must Go On, un hijo de Freud que será corrido por el jinete uruguayo Pablo Gustavo Falero. Tiene 6 victorias oficiales sobre 25 carreras. En las últimas salidas su nivel ha crecido y prueba de ello fue que le ganó a Don Inc por 3 cuerpos sobre 2.400 metros.





Sassagoula Springs va por el Alzaga Unzué

En el Gran Premio Felix de Alzaga Unzué(1.000 metros) están las yeguas más veloces y los caballos más rápidos del momento.

La favorita, Sassagoula Springs, tiene 9 victorias en 13 competencias. Rapidísima y firme en la recta va por una victoria de Grupo I.