Luego de la salida del rosarino Gerardo Martino como técnico de la selección argentina, el casildense Jorge Sampaoli fue uno de los nombres con más aprobación para reemplazar al Tata en el cargo. Finalmente, la AFA demoró la elección y al Zurdo no le quedó otra que arreglar su vinculación con Sevilla, equipo que lo quería sí o sí para iniciar un proyecto futbolístico que hoy goza de muy buena salud. Justamente Sampaoli contó cómo vivió el tiempo de las negociaciones y por qué no fue el técnico en lugar de Edgardo Bauza: "La verdad es que demoré parte de mi decisión para arreglar con Sevilla porque vislumbraba que algo podía suceder con la selección. Pero hubo un momento en el que los tiempos se acortaron y no me quedó otra que tomar la decisión", explicó.

"Fue el peor dilema de mi carrera. Porque encima, Sevilla puso muy buena predisposición para que yo hiciera lo que sentía más allá de la cláusula. Ellos fueron muy directos. Me dijeron: "Jorge, pasa esto y no queremos que te quedes a desgano". Pero la realidad es que yo había asumido un compromiso y no podía dejar a Sevilla en banda. Igual, algún día voy a dirigir la selección argentina. Es el sueño de mi vida. Esta selección, con estos futbolistas y con Messi en particular, es un sueño pero, bueno, a veces los sueños no se dan", concluyó.