Aimar y una final para ver

Ya no es el número 5 de Central que marcaba a los bravos 10 rivales allá en la década del 70. Tampoco el DT que se dio el gusto de ser campeón de la Supercopa 89 y Recopa Sudamericana 90, con Boca. Sí el analista de fútbol que puede verse en TV, en Fox Sports. Sin embargo, Carlos Daniel Aimar, o simplemente "Cai" como le dicen todos, tiene la ventaja de hablar con la experiencia de vivir estos grandes partidos como el que tendrá esta noche el canalla.

"Llegan los dos más o menos golpeados. River porque, quieras o no, la derrota en el superclásico es un duro golpe; y Central porque es un equipo irregular. Pero será un lindo partido para ver. Por características de los jugadores, que atacan y no se meten atrás, que saben defenderse mejor con la pelota, puede darse un juego de muchos goles", indicó Aimar en diálogo telefónico con Ovación mostrando su faceta analística.

"Yo prepararía el partido como cada equipo está acostumbrado a jugar. No deben perder la base de su juego. Obvio que tendrán que extremar las precauciones, por ejemplo en las pelotas paradas", aportó.

"El jugador vive las finales de forma diferente pensando sólo en esos 90', en ganarla. Y cuando empieza a correr en el partido liberan las tensiones", explicó poniéndose los cortos por un ratito.

Retrotrayéndose a esa época, allá a comienzos de los 70 cuando se ganó el puesto de volante central y defendió su camiseta en 334 partidos (convirtió 34 goles, demasiados por ser defensivo, pero "iba muy bien arriba"), como es lógico destacó "los títulos que conquistamos en el 71 y el 73"; "el clásico que ganamos con la Palomita de Poy, con el que fuimos a la final con San Lorenzo y la ganamos 2-1 en cancha de Newell's", y los "5 goles que convertí en los clásicos".

En cambio, lamentó: "Como DT (Clausura 91 y Apertura 92) no pude repetir. No tuve el tiempo para rendir como quería", reconoció.

Y justamente hablando de entrenadores, Aimar elogió a los conductores de la gran final: "Por lo que ya ganó, Gallardo no tiene más presión que la de ganar siempre todo lo que juega con River. Tiene la espalda suficiente para que no se le genere nada en contra. Mientras que Coudet tendrá una buena revancha después de lo sucedido ante Boca. Pero no está obligado a ganarla porque quedó como que le robaron esa final".

Y justamente del arbitraje, avisó que "no hay que pensar que esta vez lo van a ayudar los árbitros".

El Cai siguió el juego marcando detalles, como al referirse a la situación que vivirá Teo de tener que defender la camiseta auriazul y enfrentar a los millonarios con el anticipo de que no gritaría un gol en caso de convertirlo: "Es por respeto y hay que aceptarlo. Igual, si pierde y no juega bien comentarán cosas criticándolo desde el lado de Central; y si le hace un gol a River desde Núñez van a decirle que para qué habló de que quería volver. Por eso, debe aislarse de todo".

También se refirió a la chance de que el Chacho deje su cargo: "Sería una lástima que Coudet se fuera de Central. Creo que los jugadores lo quieren y ese es un plus".