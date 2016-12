Advíncula, una gestión compleja

Si bien la continuidad de Formiliano está muy avanzada (ver aparte), lo más complicado es que pueda seguir Luis Advíncula, que también llegó a préstamo hace una temporada y a fin de mes vence su contrato con Newell's. Por eso la directiva leprosa está abocada de lleno a negociar un nuevo préstamo por seis meses con el futbolista peruano que arribó al Parque procedente del Bursaspor de Turquía. Pero no será sencillo que la gestión llegue a buen puerto.

"La situación de Advíncula está complicada, pero siguen las charlas para encontrarle una salida y extender el préstamo", aseguró un voz calificada del parque Independencia.

Si bien el préstamo caduca a fin de este año la realidad es que la otra traba que frena la continuidad del futbolista peruano es el doble contrato que se firmó en su momento para su llegada y que el juez que entiende en el salvataje rojinegro tomó conocimiento apenas hace unos meses por una denuncia al respecto.

La Justicia sólo reconoce un contrato y esto no es lo que acordó el jugador de la selección peruana con la directiva anterior. Igual, el marcador de punta no ve con malos ojos seguir, aunque aún no se pudo avanzar al respecto.

Y si no se arregla el nuevo préstamo por seis meses antes de fin de año el peruano ocupará una de las dos plazas de refuerzo para el torneo que viene si prospera el acuerdo en la pretemporada de enero, salvo que la AFA modifique esta situación de manera general para todos los clubes. El presidente Eduardo Bermúdez está trabajando intensamente para poder retener a Advíncula.

En caso de que Advíncula no siga, allí Diego Osella buscará un refuerzo como alternativa a Franco Escobar.

Advíncula, al igual que Formiliano, se fue afianzando a medida que avanzó el segundo semestre y terminó con un rendimiento alto en cuanto a la marca y la proyección ofensiva. Por este motivo, Osella solicitó que se haga todo lo posible para retenerlo.

La danza de nombres

La dirigencia de Newell's descartó de plano estar evaluando como posibles refuerzos los nombres de los volantes Gerónimo Poblete (Colón) y Ezequiel Videla (Racing), ante la baja de Diego Mateo. Lo que hay que recordar es que en el libro de pases anterior uno de los mediocampistas apuntados fue Jacobo Mansilla, volante de Olimpo.