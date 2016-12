Advíncula, en la cabeza de Tigres

"Advíncula tiene que volver al club durante el receso. Pero su futuro está en manos del entrenador Hamza Hamzaoglu", dijo Ali Ademoglu, presidente del club turco Bursaspor al referirse al pase del ya ex jugador de Newell's, del que son dueños del pase. Claro que tener la prioridad sobre el futbolista, el dirigente no negó la chance de que el lateral derecho se marche a préstamo a Tigres de México, club que se consagró campeón el fin de semana y en el que fue pieza clave el también ex leproso Nahuel Guzmán.