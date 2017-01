Actos en todo el país en memoria del fotógrafo José Luis Cabezas

Con diferentes actos en diversos lugares del país hoy se recordará al reportero gráfico José Luis Cabezas, al cumplirse 20 años de su crimen, ocurrido cerca de Pinamar, como represalia por haber fotografiado al empresario Alfredo Yabrán, según probó la Justicia.

Gladys Cabezas, la hermana del fotógrafo, encabezará un acto en la cava de General Madariaga, donde fue asesinado y se erige un monolito en su memoria. Además, por la noche se inaugurará una muestra de fotos sobre el reportero, que fue preparada por su hermana y varios colegas, en donde se repasan su historia de vida junto a sus compañeros de trabajo y seres queridos.En nuestra ciudad, el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) realizarán un acto en la plaza Pringles, a las 20.

"Donde se encuentra hace años la placa que lo recuerda volveremos a manifestar que no nos olvidamos de Cabezas porque tenemos presente que su asesinato fue un mensaje mafioso que pretendió ser aleccionador para toda la sociedad, al decir que con el poder no hay que meterse, no hay que mostrarlo y, mucho menos, señalarlo y responsabilizarlo", expresaron el SPR y la Argra en un comunicado.

Muestra en radio nacional

En tanto, continúa exhibiéndose en Rosario la muestra "José Luis Cabezas. 20 años". Presentada por Radio Nacional y la revista Noticias, puede visitarse en la emisora de Córdoba 1331, de 10 a 18.

Argra realizará también dos encuentros para recordar la vida y el trabajo de Cabezas. Del primero, el viernes a las 11, denominado "Homenaje a José Luis Cabezas", participarán Manuel Gonçalves (director de la Casa por la Identidad y Nieto Restituido), Ezequiel Torres (presidente de Argra) y el periodista Pablo Llonto, entre otros.

El viernes 3 de febrero, en el mismo horario, se realizará otro homenaje —"Riesgos y desafíos del periodismo"—, del que tomarán parte Tomás Eliaschev, periodista y secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba); Guillermo Canton, reportero gráfico y amigo de José Luis Cabezas; Pascual Belvedere, fotógrafo de la agencia Télam, y Pepe Mateos, reportero gráfico.

José Luis Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997, y su cuerpo encontrado en el interior de un automóvil con dos disparos en la nuca, esposado y calcinado. Por el hecho fueron condenadas ocho personas entre policías bonaerenses y civiles y la Justicia determinó que el autor intelectual del crimen fue el extinto empresario Alfredo Yabrán, quien se suicidó en 1998 de un disparo en la cara. Tras 20 años de lo ocurrido ninguno de los condenados sigue en prisión.