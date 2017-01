Acto en Rosario a 20 años del brutal crimen de Cabezas

El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) realizarán el miércoles próximo, a las 20, en la plaza Pringles un acto por los 20 años del brutal asesinato de José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias.

"Donde se encuentra hace años la placa que lo recuerda volveremos a manifestar que no nos olvidamos de Cabezas porque tenemos presente que su asesinato fue un mensaje mafioso que pretendió ser aleccionador para toda la sociedad, al decir que con el poder no hay que meterse, no hay que mostrarlo y, mucho menos, señalarlo y responsabilizarlo", expresó el comunicado emitido por el SPR y la Argra.

En ese sentido, el texto añadió: "Cabezas sólo hizo su trabajo y, en ese marco, mostró el rostro, hasta ese momento desconocido, de Alfredo Yabrán, uno de los empresarios socios del menemismo y del neoliberalismo en el poder que trajo desempleo, precarización, angustia y desesperación para trabajadoras y trabajadores y para todo el pueblo".

"Cuando también se cumplió el peor año para el ejercicio periodístico, entendido como aquel que concibe a la información como un derecho humano y un bien social, el SPR y la Argra piden el acompañamiento de la comunidad, ya que recordar a Cabezas es comprometerse con la libertad de expresión y con el derecho a la información de toda la sociedad", enfatizó el comunicado.

En esa línea, el escrito agregó que "el primer año transcurrido del gobierno de Mauricio Macri puso a la información y al trabajo de las y los periodistas en la mira y lanzó su ataque contra ellos".

"En primer término, fue la derogación por decreto de los artículos de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que ponían límites al monopolio y garantizaban la autonomía de la autoridad de aplicación. Luego fue el protocolo que criminaliza la protesta social y que quiere alejar a periodistas del lugar donde ocurren los hechos", recordaron el SPR y la Argra.

Al respecto, subrayaron: "Después llegó el intento de penalizar a quienes revelaran detalles relacionados con el blanqueo de capitales y siguió la aprobación de la ley de acceso a la información pública, cuyo responsable de la agencia que la aplica sólo es elegido y removido por el Ejecutivo, y de otro protocolo para la supuesta protección de quienes trabajan con la información, que no fueron consultados ni una vez para el armado elitista, inoperante y de ficción de un organismo constituido por los socios directos del gobierno, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea)".

"Recordar a Cabezas es seguir trabajando por ese valor de bien social de la información, por la pluralidad informativa, por la defensa de los puestos de trabajo (prensa perdió alrededor de 3 mil) y contra la precarización y todas las formas del fraude laboral", prosiguió el comunicado.

Asimismo, el texto advirtió que "Gustavo Prellezo, el matador de Cabezas, está en libertad condicional y fue tratado, como empleado del poder más concentrado, con toda la condescendencia y la benevolencia a la que no accede ninguna otra persona condenada a la máxima pena que prevé la legislación argentina".

El ex comisario bonaerense, condenado a reclusión perpetua por el asesinato del fótografo cometido en enero de 1997 , fue beneficiado con la libertad condicional por orden de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores.

Prellezo, quien cumplía arresto domiciliario desde 2010, fue beneficiado por los camaristas, que en su resolución destacaron la "superación personal" del condenado como autor material del crimen.