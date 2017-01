Acción y pura emoción

La Odisea arrancó de verdad. Y a fondo. Sin perdonar a aquellos pilotos que tuvieron que lidiar con los primeros obstáculos que ofrece la prueba más exigente del deporte motor a nivel mundial. El Dakar dejó Asunción para instalarse en Resistencia en medio de un calor abrasador. Y el embajador local, el parejense Facundo Ardusso, cumplió una gran primera etapa en su bautismo oficial en esta prueba. Terminó 27º, siendo el mejor del equipo Renault Duster. En tanto, el qatarí Nasser Al-Attiyah se adjudicó el primer especial tras haberse recuperado de un incendio en su Toyota Hilux. A la vez, el actual campeón, el francés Stephane Peterhansel, quedó 12º con su Peugeot 3008. Hoy ya saldrán desde muy tempranito hacia San Miguel de Tucumán para despuntar la segunda etapa, que promete ser más dura.

Facundo Ardusso comenzó a desandar esta 39ª edición del Dakar 2017, que unirá a Paraguay, Bolivia y nuestro país. El parejense cumplió sin problemas los 39 kilómetros del especial disputado en suelo guaraní, para luego emprender el camino hacia Chaco recorriendo 414 km de enlace hasta el vivac ubicado en el autódromo Yaco Guarnieri de Resistencia.

"Estoy muy contento, una etapa menos y debut aprobado. Me cuesta todavía entenderme con mi navegante porque necesito tomarle la mano a este tipo de carreras. Yo soy piloto de pista, a mi me gusta ir rápido. Pero entiendo que no siempre se puede y hoy (ayer) lo pude comprobar. Tengo que mentalizarme de que esto recién empieza y de que no es un circuito de carreras. Para mí son todos los días difíciles, así que ya mismo me pongo a trabajar en la próxima etapa, que será más larga y más dura", declaró un reflexivo Ardusso al completar su primera experiencia.

Por su parte, Nasser Al-Attiyah mostró la chapa de candidato de entrada al quedarse con el primer día de prueba cronometrada. El Príncipe tuvo un problema en la Toyota, pero se repuso y terminó marcando la diferencia en la general. "A unos 10 kilómetros de la llegada sentimos humo en el asiento de Mathieu (Baumel, su copiloto), y un poco de fuego", declaró el qatarí. "Tuvimos que ralentizar el paso para terminar la etapa y en la llegada pudimos apagarlo", acotó al llegar al campamento remolcado.

De los 454 kilómetros que recorrieron los pilotos, sólo 39 fueron cronometrados, todos ellos después de la largada en la capital paraguaya de Asunción.

La caravana completó el tramo hasta Resistencia. Y ahí el francés Peterhansel tuvo unos problemas en su Peugeot 3008 pero llegó 12º.

El resto de los pilotos finalizó dentro de los tiempos estipulados (ver infografía)

En tanto, en motos Xavier de Soultrait (Yamaha) arrancó el Dakar imponiéndose en la 1ª Etapa, no obstante el francés recibió una penalización de un minuto por un exceso de velocidad en un control durante el enlace y quedó 10º. De esta manera, la victoria en las dos ruedas quedó en manos del español Joan Pedrero García (Sherco), quien hoy tendrá la responsabilidad de abrir el camino en la segunda jornada.

Ricky Brabec saltó al segundo lugar y con la Honda quedó a 12 segundos del piloto de Sherco. La tercera ubicación le correspondió a Paulo Gonçalves (Honda), a 26 segundos del ganador.

En Quads, el riocuartense Gastón González finalizó 2º (Yamaha). El piloto brasileño Medelros fue el vencedor, mientras que el paraguayo Nelson Sanabria fue 3º.

En la novel divisional UTV, que a partir de esta edición será la quinta divisional de la carrera más difícil del mundo, los holandeses Tim y Tom Coronel establecieron con Suzuki la primera referencia. El tercer lugar le correspondió a los rusos Ravil Maganov y Shubin Kirill, ambos con Polaris.

En camiones, Federico Villagra (Iveco) remarcó lo duro que fue la 1ª etapa por el calor y los caminos complicados. El cordobés se ubicó 9º. El checo Martin Kolomy fue primero con su unidad Tatra.

Desde este medio día chaqueño se pondrá en marcha la Etapa 2, que unirá Resistencia con San Miguel de Tucumán con un especial de 275 kilómetros y otros 528 kilómetros de enlace. Se pondrá a prueba por primera vez la resistencia, el altímetro comenzará a subir y se recorrerán los primeros tramos off-road, con cruce de ríos incluidos.