Abogado de "Monchi Cantero" criticó lasanción al juez Vienna

Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de multar al juez Juan Carlos Vienna por conductas impropias cometidas en la instrucción de la megacausa de "Los monos", caso en el que según el máximo tribunal el magistrado no cometió delitos, el penalista Carlos Edwards consideró que "la sanción no hace más que confirmar lo que algunos defensores sostenemos en cuanto a la conducta totalmente inapropiada que ha observado dicho magistrado en la investigación de la causa"; y por ello reclama que "esa sanción debería tener efectos jurídicos en la causa, consistente en la nulidad de todo lo actuado por su manifiesta parcialidad".

Fue el Procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, quien abrió una investigación a Vienna a partir de dos asuntos. En primer lugar la difusión de parte del imputado Ramón "Monchi Cantero" Machuca de una planilla de la Dirección de Migraciones donde se advierte la coincidencia en un viaje del magistrado a Estados Unidos con Luis Paz, el padre de Martín "Fantasma" Paz, cuyo asesinato impulsó el arranque de la causa contra Los Monos; y una foto que muestra a Vienna junto a Luis Paz en el match de box entre Marcos Maidana y Adrien Broner en San Antonio, Texas.

El otro tema abordado es la grabación de 38 minutos que con una cámara oculta hizo el coimputado comisario Sergio Blanche quien fue hasta el despacho de Vienna y registro cuando el magistrado le sugiere cambiar de abogados (sus representantes son Paul Krupnik y José Nanni) para "volver a la calle en una semana".

Sólo una multa

No obstante, el máximo tribunal provincial sólo encontró motivo de reproche en manifestaciones del magistrado a Blanche y por ese motivo le impuso una multa equivalente a tres jus, vale decir, unos 3.600 pesos. Con esa resolución la Corte Suprema dio por cerradas las actuaciones contra Vienna con un dictamen que no juzgó el desempeño del juez.

En relación con los viajes del juez, el tribunal afirma que las pruebas colectadas no alcanzan para concluir que los mismos hayan sido organizados junto a Paz "más allá de la notable coincidencia de fechas y de vuelos", ni que tampoco surge con nitidez que la foto publicada en Internet revele que Vienna y Paz "hubieran estado compartiendo localidades cercanas". Y en cuanto a los dichos a Blanche, sostiene que "no hay ilícito" aunque esa conducta no es aceptable en tanto infringe "el deber genérico de todos los integrantes de este Poder Judicial de observar una conducta irreprochable".

Conocida la decisión de la Corte, el abogado Carlos Edwards, codefensor de Ramón Ezequiel Machuca, remarcó que el máximo tribunal "ha considerado que el juez ha violado distintas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la provincia, ya que a través de lo manifestado al coimputado Blanche en cuanto a que cambiara de abogados para obtener su libertad, compromete la dignidad de su cargo y lesiona el deber de todo juez de observar una conducta irreprochable".

Falta de imparcialidad

"La comisión de esa falta disciplinaria por parte del juez —dijo Edwards— es plenamente demostrativa de la parcialidad con que ha direccionado la investigación en contra de nuestro defendido y de toda la familia Cantero. La propia Corte está reconociendo que ha tenido una conducta inapropiada para un juez instructor, lo cual no solamente le genera una responsabilidad disciplinaria con su consecuente sanción de multa, sino que también debería tener efectos jurídicos en las causas seguidas a nuestro asistido, consistente en la nulidad de todo lo actuado por su manifiesta parcialidad".

En su análisis Edwards dijo que "resultaría contrario al más mínimo sentido común interpretar que el juez sólo tiene responsabilidad disciplinaria y mantener la validez de los actos procesales que ordenó; su accionar es un todo inescindible que también debe tener consecuencias procesales en las causas en las cuales ha tenido esa conducta indigna, debiendo declararse la nulidad de todo lo actuado, que es precisamente lo que ha solicitado esta Defensa en la reciente apelación contra el encarcelamiento preventivo" de Ramón Machuca.

En definitiva, dice el abogado, "la Corte provincial, después de mucho tiempo, ha venido a sancionar el comportamiento totalmente impropio del juez lo que debe llamar a la reflexión de los distintos operadores del sistema penal a no avalar apresuradamente determinadas investigaciones que resultan sensibles para la opinión pública (recordemos los actos de apoyo al juez en el propio edificio de Tribunales) pero que luego resultan violatorias de las más mínimas garantías constitucionales".

crítico. El abogado de Machuca apeló el encarcelamiento de su cliente.