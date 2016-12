A pesar de la polémica, el asueto en el Poder Judicial se mantiene

La solicitud de los colegios de abogados de Rosario y Santa Fe ante la Corte Suprema de Justicia para que se levante el asueto de mañana generó agitados contrapuntos en el ámbito judicial. Por un lado, Juan Nucci, referente del Sindicato de Empleados Judiciales de Santa Fe, lo calificó como un pedido "demagógico y tribunero", y remarcó que "es un reduccionismo pensar que los problemas del Poder Judicial se revuelven con un asueto más o menos". En tanto, desde el Colegio de Abogados criticaron la determinación y advirtieron que "retrasa las necesidades de la gente".

Más allá de estos intensos cruces, la decisión adoptada por la Corte Suprema de decretar asueto administrativo mañana en los Tribunales sigue en pie. Y luego del primer intento frustrado del viernes pasado, la inquietud de los colegios de abogados no consiguió el objetivo deseado. Y generó un escenario con fuertes cuestionamientos por parte del Sindicato de Empleados Judiciales de Santa Fe.

"Este tema ya lo plantearon la semana pasada, con la misma línea ideológica. Pidieron anular licencias en el Poder Judicial. Pero esto es más profundo. No pasa por un día más o un día menos de asueto. Muchos compañeros trabajan en varios juzgados con extensiones horarias. Y no cobramos horas extras, y no las queremos cobrar porque tenemos un régimen particular, pero la extensión era una medida excepcional para poner al día algunas situaciones. Hoy el colapso que hay en la Justicia hace que sea una cuestión cotidiana", destacó el secretario gremial Nucci.

El dirigente se encargó de resaltar que "el pedido del Colegio de Abogados tiene más contenido político que de funcionamiento del Poder Judicial. Tiene mucho que ver con quedar bien. Es simpático decir que los empleados judiciales tienen asueto y los otros no. Pero en el tema de fondo es irrelevante".

"Un servicio que no se da"

Por su parte, el secretario del Colegio de Abogados de Rosario, Lisandro Hadad, explicó las razones que fundaron el pedido ante la Corte Suprema. "La Justicia es un servicio público. Y es un servicio que hoy el Estado no le está brindando a la comunidad. Y toda la comunidad sabe porque los juicios tardan años", recalcó el profesional.

"La verdad es que estos asuetos nos tomaron por sorpresa porque entendíamos que el 24 y 31, al caer sábado, no iban a perjudicar la actividad. Tal vez esperábamos un asueto el día 26, para que la gente viajara pudiera volver", comentó.

Hadad confió que la solicitud para la suspensión del asueto fue algo que surgió de los propios colegas. "Tener la posibilidad de trabajar diez meses y medio al año, perjudica al abogado y también a toda la sociedad. Hace un año asumimos en el colegio, y hace un año que estamos trabajando por un mejor servicio de Justicia. Estos asuetos demoran todo", advirtió.

Y contó que "hay que gente que tiene que cobrar y después no lo puede hacer hasta el 1º de febrero. Abogados y ciudadanos. También hay gente que necesita autorización para viajar. Hay gente que necesita autorización para ver a los hijos. Hay gente que necesita resolver con su cónyuge quién se queda con los hijos para las fiestas. Hay vidas detrás del Tribunal", sentenció.