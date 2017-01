A negociar bien con Leguizamón

La llegada de José Leguizamón no se cristalizó ayer porque surgieron algunas divergencias entre la dirigencia de Central y el jugador paraguayo. Claro que este impasse, según confesaron los propios protagonistas a este medio, no tiende a hacer caer la gestión "porque con Olimpia está todo encaminado y además hay una buena predisposición de todos para cerrar la transferencia cuanto antes". El motivo por el cual no se cierra la negociación "es debido a que todavía hay cosas por ver y definir con el futbolista". Como dato extra hay que destacar que el zaguero fue sorpresivamente titular anoche en Montevideo en la derrota amistosa ante Nacional.

"No, todavía hay cosas por ver. Con Olimpia está todo acordado, pero restan detalles con el jugador", fue la respuesta que ofrendaron con naturalidad anoche desde la sede de calle Mitre cuando Ovación consultó por el refuerzo que pretende el elenco canalla para encarar lo que vendrá en poco tiempo más.

Desde Arroyito certifican que "las negociaciones siguen avanzadas, aunque hay que seguir hablando con el jugador porque hay algunos puntos a definir". Según trascendió, uno de los temas a seguir negociando es por cuánto será el vínculo contractual, ya que hay una puja. Si lo cierran por tres o por cuatro temporadas.

En medio de las tratativas, el zaguero central jugó anoche todo el amistoso en la derrota por 1 a 0 frente a Nacional en la lluviosa y siempre tentadora Montevideo. El encuentro se disputó en el Gran Parque Central. Y, según destacaron desde el otro lado del charco, José Leguizamón casi hace un gol en contra a los 32 minutos tras querer despejar un centro de Espino. Pero a la vez, el propio defensor generó la única chance seria de los paraguayos cuando ejecutó un tiro libre (a los 35').

Más allá de todo, tanto el jugador como su entorno confían en que hoy puede quedar todo resuelto porque la idea es sumarse al canalla a la brevedad.