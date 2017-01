"A Montero lo conozco, pero no me garantiza que jugaré"

Fueron compañeros en San Lorenzo, en 2005. En aquella época compartieron plantel junto a Chacho Coudet y Pocho Lavezzi, entre otros canallas. Germán Herrera y Paolo Montero volvieron ayer a reencontrarse. Esta vez cumpliendo cada uno roles distintos. "Sí, nos volvimos a ver. Nos saludamos con respeto, pero no hablamos nada puntual. Fue sólo eso, ya que luego nos pusimos a entrenar y cada uno estuvo muy metido en lo suyo", destacó Germán Herrera al ser consultado por Ovación sobre cómo había sido encontrarse otra vez frente a frente con el uruguayo debido a que no había estado el día de la presentación oficial. "Que hayamos compartido vestuario en su momento no me garantiza nada. Debo entrenar fuerte en el día a día para demostrarle que puede contar conmigo. Desde ese punto de vista, tengo claro que nadie te regala nada. Si no entrenás y dejás todo, no podés estar", afirmó el Chaqueño con naturalidad. "El hecho de que lo conozca no me garantiza que jugaré. El puesto se gana en el día a día", acotó el atacante.

_¿Cómo fue ese reencuentro con un viejo conocido como Montero?

_Me puso feliz verlo otra vez y que haya llegado al club. Además, como jugador fue un fenómeno, y como persona ni hablar. En su momento era todo un referente para nosotros, que éramos los más pibes junto al Pocho (Lavezzi) y el Pitu (Barrientos). Y hoy en día, tenerlo como técnico es algo muy lindo también.

_¿En aquella época le daba consejos o se lo pedían?

_Sí, porque era un plantel donde había muchos jóvenes. Por eso, tener a un compañero con la trayectoria de Paolo, sumado a que lo teníamos ahí, en el día a día, era algo muy importante y tratábamos de escuchar todo lo que nos transmitía.

_¿Y qué viste o conclusión sacaste en la primera práctica que estuviste bajo su mando?

_Al ser mi primer día de trabajo, ya que ayer (por el jueves) no pude asistir por un tema familiar, puedo destacar que hicimos un buen entrenamiento. Lógico que no puedo decir nada desde lo táctico o técnico puntualmente porque aún no hicimos hincapié por una cuestión de que esto recién arrancó. La idea es captar lo más rápido que podamos los conceptos que nos vaya dando para poder llegar de la mejor de la manera al reinicio del torneo, donde sabemos que tendremos que sumar muchos puntos.

_¿Qué significa para ustedes tener a un entrenador que en el mundo del fútbol es muy respetado y valorado?

_Pasa que la trayectoria que tiene es intachable. Fue capitán de Juventus durante mucho tiempo, y eso es por algo también. No es sencillo ser el referente de ese equipo. Se lo ganó él y por algo habrá sido.

_Y en relación a los pocos puntos que tienen, ¿son conscientes ahora de lo flojo que terminó siendo el 2016?

_Somos conscientes de que no tenemos los puntos que queríamos o merecíamos. También es verdad que por ahí pasó que apuntamos en su momento a otras cosas. Primero afrontamos la Copa Libertadores y después la Copa Argentina. Son cosas que pasan y ahora no podemos lamentarnos por nada. Sólo hay que enfocarse en hacer una gran pretemporada y buscar la manera de recuperar puntos porque estoy convencido de que tenemos un gran plantel.

_¿Pensás que haberle puesto toda la atención a la Copa Argentina los condicionará una vez que se reinicie el torneo?

_No. Pasa que queríamos lograr algo, pero no pudimos. Sabemos que tendremos que sumar, pero a la vez estoy tranquilo porque hay una gran calidad en el plantel. No tengo dudas de que repuntaremos. En este grupo todos queremos y buscamos siempre lo mejor para Central.

_¿Cómo te encontró la vuelta trabajo?

_Con muchas ganas de laburar y muchas expectativas. Quiero arrancar un buen año y estar siempre a la orden para tratar de encontrar rápido lo que pretende que hagamos en cancha así después tenemos una buena temporada.

_¿A qué apuntás desde lo personal?

A ganarme un lugar como siempre quise. Después aportaré lo mío desde el lugar que me toque.

_¿No sentís que es una ventaja que Montero ya te conozca?

_No, porque él analizará a todos los jugadores por igual, y luego decidirá quién jugará. Por eso, el puesto hay que tratar de ganárselo en el día a día, en cada entrenamiento, porque esa es la única realidad que hay en el fútbol. El secreto está en el trabajo.

_¿Qué deben mejorar?

_Siempre hay cuestiones por modificar o mejorar. Pero no soy quién para decir puntualmente dónde hay que hacerlo. Como integrante de un plantel que tiene en claro que el club está por encima de todo, lo único que deseo es que a Central siempre le vaya bien. Por más que te vaya bien y seas puntero, también tenés la obligación de mejorar. Nosotros arrancamos esta pretemporada pensando en ponernos muy bien desde lo físico y futbolístico. Luego deberemos plasmar eso a los partidos. Y estoy seguro que lo vamos a hacer porque tenemos un gran plantel.