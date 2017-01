"A esta altura, puto no me voy a hacer", la polémica frase de Randazzo para desmentir su llegada al PRO

Desde que Mauricio Macri asumió el gobierno en diciembre pasado, el nombre de Florencio Randazzo estuvo dando vueltas en el escenario del PRO. Y ahora, a más de un año de eso, algunas versiones afirmaban algún acercamiento del ex funcionario kirchnerista a las filas del macrismo. Sin embargo, el exministro de Transporte desmintió su acercamiento a Cambiemos con una frase muy polémica. "A esta altura, puto no me voy a hacer", dijo, en declaraciones privadas, según difundió la revista Noticias.

El titular de la cámara de Diputados, Emilio Monzó quiere hacer más grande la "pata peronista" de Cambiemos, así entre los nombres que figuran están los de Diego Bossio, Gabriel Katopodis, Juan Manuel Urtubey y el propio Randazzo.

randazzo1.jpg El exministro de Transporte de la Nación.

Randazzo, aseguró según la misma fuente, que él no es "un saltimbanqui" y que tiene una "conducta". "¡Monzó no me va a decir a mí adónde tengo que ir! Ni en pedo, que no me jodan. No me ofrecieron ser parte de ellos, aunque sé que se corrió la bola", agregó.

Pese a haber estado en el gobierno durante el mandato de Cristina, Randazzo también disparó contra la expresidenta y contra Daniel Scioli , "El peronismo alimenta chantas, como al chanta de Scioli. ¡Yo se lo decía a ella! Es un chanta, es la antipolítica. Es un tipo que no tiene límites, que no hizo nada en la provincia. Es una mentira. Yo con la gente así no tengo nada que ver", indicó.

Hacia el final de la entrevista que concedió en medio de sus vacaciones en Valeria del Mar, Randazzo confesó "Cuando ella no me dejó ir a la primaria (N.delaR: las internas para elegir presidente de la Nación) yo me fui. ¡Y ella de Scioli pensaba peor que lo que pienso yo! 'Conseguite un candidato', le dije. Que se vayan a cagar, yo me voy a mi casa".