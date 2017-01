A Daniela Cardone la llamaron "gorda" y posó desnuda con su gato muerto

Como bien se sabe, las redes sociales no perdonan y, aunque la mayoría de las veces los insultos provienen de gente que no tiene nada en qué ocupar su tiempo, algunos exabruptos molestan y mucho. Particularmente, para una mujer como Daniela Cardone.

Esta semana, la espectacular morocha estuvo con Gerardo Rozín en "Morfi" y en Internet comenzaron a decirle que estaba gorda y que usaba bótox.

Pero la mamá de Brenda Gandini es una mujer de armas tomar y salió al cruce de las críticas malintencionadas.

"A los #opinólogos dejen de #romper las (guindas), con que me hice algo en la cara, que estoy más gorda, que la tele engorda, que me hice en el pelo, que mi #matute, que... etc déjenme en paz #imbéciles, ojalá a los 52 años lleguen como yo, soy muy feliz como soy, no soy #perfecta, y no jodo a nadie. #imbéciles miren más para adentro de su ser. #gracias #Orbua #Dc", escribió en una de las imágenes que compartió en Instagram, en las cuales también apareció junto a su gato embalsamado.