A Daniela Cardone la llamaron "gorda" y posó desnuda con su gato muerto

Se desató la polémica con Daniela Cardone luego de que la trataran de "gorda" en uno de sus últimos picantes posteos en Instagram, donde sus seguidores están acostumbrados a ver la figura de la morocha de 52 años.

Ahora, arremetió contra quienes la tildaron de "gorda": En uno de sus últimos posteos la trataron de "gorda" y se enojó, aunque confesó que ama la comida: "A los opinólogos, dejen de romper las pelotas con que me hice algo en la cara, que estoy más gorda, que la tele engorda, que me hice en el pelo, que mi #matute, que... etc. Déjenme en paz, imbéciles. Ojalá a los 52 años lleguen como yo, que soy muy feliz como soy. No soy perfecta, y no jodo a nadie. Imbéciles, miren más para adentro de su ser"

Pero lo más curioso fue que, quien la acompañó en la imagen, fue nada más y nada menos que su gato embalsamado